Sky Krimi 12:05 bis 12:55 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 198 Mord im Bergrausch D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Harald Gremm wird in seiner Diskothek Bergrausch erstochen aufgefunden. Die Polizei erfährt von einer heftigen Diskussion mit seinem ehemaligen Geschäftsführer Max Burger am Tag des Mordes. Ist der Streit eskaliert? Erst die Controllerin der Rosenheimer Polizei, Patrizia Ortmann, kann schließlich zur Aufklärung des Mordes beitragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Michael Grimm (Kriminalhauptkommissar Tobias Hartl) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Michael Pohl Kamera: Erich M. Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12