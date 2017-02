Sky Krimi 06:50 bis 07:45 Krimiserie Kriminaltango Die Unschuld D 1995 Merken Der Münchner Partykönig Dannenberg wird mit Zyankali vergiftet. Unter Verdacht geraten seine Frau Elena, seine Geliebte und zwei Mitarbeiter. Katharina Mohndorff ist von Elenas Schuld überzeugt und nimmt sie in Haft. Haller, der sich in die elegante Frau verliebt hat, glaubt an ihre Unschuld. Gegen den Willen der Staatsanwältin bekommt er Elena frei. Da geschieht ein zweiter Mord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erich Hallhuber (Max Haller) Nicole Spiekermann (Katharina Mohndorff) Gilbert von Sohlern (Klaus Hähnel) Tatjana Fein (Bianca Hähnel) Gerd Anthoff (Hübner) Jürgen Schilling (Sänger) Claudia Lössl (Violet) Originaltitel: Kriminaltango Regie: Peter Fratzscher Drehbuch: Hartmut Grund Kamera: Thomas Merker Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 12