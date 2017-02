Sky Krimi 06:00 bis 06:50 Krimiserie Kriminaltango Föhn D 1995 Merken Katharina Mohndorff flirtet bei einem Biergartenbesuch unter Kollegen heftig mit Strafverteidiger Wagenbach. Als der am Ende des Abends versucht, Katharina in einem Gebüsch zu vergewaltigen, kann Haller dies gerade noch verhindern, indem er den Anwalt niederschlägt. Am nächsten Morgen wird Wagenbach tot im Englischen Garten gefunden. Haller gerät unter Mordverdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erich Hallhuber (Max Haller) Nicole Spiekermann (Katharina Mohndorff) Peter Musäus (Dr. Schilling) Werner Kalb (Anselm Wagenbach) Reiner Heise (Schmitt) Gilbert von Sohlern (Klaus Hähnel) Tatjana Fein (Bianca Hähnel) Originaltitel: Kriminaltango Regie: Peter Fratzscher Drehbuch: Georg Heinzen Kamera: Markus Dürr, Thomas Merker Musik: Joachim Gerndt Altersempfehlung: ab 12