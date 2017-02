Ein paar harte Kämpfer, unter ihnen auch ein US-Söldner (Adrien Brody), treffen in einem Dschungel aufeinander. Keiner weiß, wo sie sind und was sie dort sollen. Bald werden sie von wilden Kreaturen und High-Tech-Wesen angegriffen. Um die Attacken der mächtigen Predatoren zu überleben, müssen sie selbst angreifen. - Stimmungsvoll düstere Neuvariante des Sci-Fi-Klassikers mit starken Stars. In Google-Kalender eintragen