Sky Action 19:35 bis 21:15 Actionfilm Hitman: Agent 47 USA, D, GB 2015 Nach einer Vorlage von Skip Woods 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Agent 47 (Rupert Friend), ein Auftragskiller mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, ist auf der Suche nach der jungen Katia van Dees (Hannah Ware). Über sie will er an ihren Vater Litvenko (Ciarán Hinds) herankommen, den Kopf des Klonprojekts, dem er entsprungen ist. Aber dann fällt Katia dem hochentwickelten Killer-Klon John Smith (Zachary Quinto) in die Hände. Der soll für seinen Auftraggeber Litvenko zwingen, eine Armee von Klon-Soldaten herzustellen. Nur Agent 47 kann das Schlimmste jetzt noch verhindern. - Killermaschine mit Moral: "Homeland"-Star Rupert Friend als glatzköpfiger Hitman im atemlosen Reboot der Videospielverfilmung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rupert Friend (Agent 47) Hannah Ware (Katia) Zachary Quinto (John Smith) Ciarán Hinds (Litvenko) Thomas Kretschmann (Le Clerq) Angelababy (Diana) Rolf Kanies (Dr. Delriego) Originaltitel: Hitman: Agent 47 Regie: Aleksander Bach Drehbuch: Michael Finch, Skip Woods Kamera: Óttar Guðnason Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16