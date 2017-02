Sky Action 12:50 bis 14:25 Thriller The Reach - In der Schusslinie USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der schmierige Business-Hai John Madec (Michael Douglas) heuert den jungen Guide Ben (Jeremy Irvine) an, um mit ihm in der Mojave-Wüste jagen zu gehen. Dabei erschießt Madec versehentlich einen alten Goldschürfer, mit dem Ben seit Jahren befreundet ist. Madec will den Mord vertuschen, doch Ben fordert Vergeltung. Es beginnt ein gnadenloses Duell in der Einsamkeit der Wüste. - Knallharter Survival-Thriller mit Michael Douglas als herrlich fieser Bösewicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Douglas (Madec) Jeremy Irvine (Ben) Hanna Mangan Lawrence (Laina) Ronny Cox (Sheriff) Martin Palmer (Charlie) David Garver (Bens Vater) Patricia Bethune (Sekretärin) Originaltitel: Beyond the Reach Regie: Jean-Baptiste Leonetti Drehbuch: Stephen Susco Kamera: Russell Carpenter Musik: Dickon Hinchliffe Altersempfehlung: ab 16