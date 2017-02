TNT Comedy 00:10 bis 00:25 Comedyserie NTSF:SD:SUV:: Eddie der Eddroid USA 2013 16:9 Merken Am Vorabend einer großen Rede hat der Präsident der Navy drei riesige Probleme: Er kann nicht ohne gotteslästernde Worte in der Öffentlichkeit sprechen, ein Mitglied der kalifornischen Spezialeinheit NTSF:SD:SUV:: will ihn angeblich während der Rede töten und sein einziger Schutz ist ein Robo-Cop. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karen Gillan (Daisy) Brandon Johnson (Alphonse Inuit) Kate Mulgrew (Kove) June Diane Raphael (Piper Ferguson) Rob Riggle (President of the Navy) Paul Scheer (Trent Hauser) Martin Starr (Sam Stern) Originaltitel: NTSF:SD:SUV:: Regie: Jake Szymanski Drehbuch: Jonathan Stern Kamera: Kevin Atkinson Musik: Dan Marocco