TNT Comedy 16:35 bis 17:00 Comedyserie King of Queens Heiß und kalt USA 2000 16:9 Merken Als in Queens eine unerwartete Kältewelle ausbricht, wird es Arthur in seinem Keller zu frostig. Carrie bietet ihm an, zu ihnen nach oben zu ziehen - sehr zum Missfallen Dougs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Lisa Rieffel (Sara Spooner) Larry Romano (Richie Iannucci) Patton Oswalt (Spence Olchin) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ben Wexler