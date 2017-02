TNT Comedy 08:45 bis 09:10 Comedyserie Keine Gnade für Dad Der schwangere Mann USA 2004 16:9 Merken Während sich Claudia fantastisch fühlt, leidet ihr Mann an sämtlichen Schwangerschaftssymptomen, die man gemeinhin kennt. Obwohl Brad und Lily offiziell Schluss gemacht haben, knutschen sie doch regelmäßig herum. Natürlich dauert es nicht lange, bis einer der beiden eifersüchtig wird. Jimmy hat sich indes in die neue Nachbarin Taya verliebt und gibt ihr zuliebe vor, sich für Sport zu begeistern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Karri Bowman (Faye) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Jeff Astrof, Mike Sikowitz Kamera: Victor Goss, Rick F. Gunter Altersempfehlung: ab 6