BR Fernsehen 01:40 bis 02:25 Dokumentation Traumhäuser wiederbesucht Ein Haus für drei Brüder D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Drei Brüder wollen drei Häuser bauen, gemeinsam Wand an Wand. Und die drei Reihenhäuser sollen auf dem Bürotrakt ihrer gemeinsamen Firma. Um Platz für das brüderliche Bauprojekt zu schaffen, wurde 2012 auf dem Gelände des ehemaligen Dreiseithofes der Familie in Allach bei München ein älteres Gebäude abgerissen. Die ungewöhnliche Idee der Planer, M8 architekten München, die Firmenräume der Brüder als gemeinsamen Sockel für drei komplett eigenständige Hausteile zu nutzen, fand bei der alteingesessenen Allacher Familie großen Anklang, denn die Wohneinheiten für die drei Brüder sind exakt baugleich und damit bis auf den Quadratmeter gerecht verteilt. "Diese Mischung aus Privatheit und Nähe finden wir richtig gut", sagten die Eltern, die auf der gegenüberliegenden Seite des Anwesens wohnen. Auch die Tradition, Wohnen und Arbeiten auf dem Hof zu vereinbaren, sollte fortgesetzt, der Innenhof als von allen gemeinsam genutzte Freifläche das Zentrum des Familienlebens werden. So ist mit dem "Haus aus drei Häusern", das den Dreiseithof wieder schließt, ein kleines Dorf im Dorf entstanden. Vier Jahre später hat Filmautor Andy Ammer das beispielhafte Großfamilien-Wohnmodell wieder besucht und festgestellt: Auf dem historischen Hof wohnen heute wieder drei Generationen: Zwei der drei Brüder haben sind inzwischen Väter geworden. Die Tradition kann - in zeitgemäßer Form, mit zeitgenössischer Architektur und einer Computerfirma statt Landwirtschaft - fortgesetzt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traumhäuser wiederbesucht