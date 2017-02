BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Tanz Chiemgauer Volkstheater Der Kartlbauer D 2016 Dolby Untertitel 16:9 Merken Auf dem Kirchbauer-Hof ist vieles im Argen. Seit der Bauer Martin nach einer unglücklichen Liebe nichts mehr von Frauen wissen will, ist er dem Kartenspiel verfallen. Jeden Tag haben seine Schwester Anna und der Knecht Gustl berechtigte Angst, dass er Haus und Hof verspielt. Beide versuchen mit guten Argumenten, den Bauern zu kurieren - ohne Erfolg! Als die hübsche Christl auf den Hof kommt, sieht es zunächst so aus, als könne sie Martins Herz erweichen. Doch leider hat Martin gegen den Großbauern Bachmeier ein Spiel mit hohem Einsatz verloren und sich verpflichtet, dessen Tochter Afra zu heiraten. Und da Spielschulden Ehrenschulden sind, greift der verzweifelte Bauer noch einmal zu den Karten, um sein "Glück" zurückzugewinnen. Doch dadurch macht er alles nur noch schlimmer! Erst durch ein Gespräch unter Frauen und durch eine gewagte Aktion der Pfarrersköchin Zenzi wendet sich das Blatt und alle auf dem Hof dürfen hoffen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mandl (Martin Kirchbauer, Landwirt) Kristina Helfrich (Anna Kirchbauer, dessen Schwester) Maximilian Held (Gustl, Knecht und beider Freund) Rupert Pointvogl (Bachmeier, Großbauer) Simona Mai (Afra, dessen Tochter) Nicola Pendelin (Christl Moser, Aushilfsmagd) Mona Freiberg (Zenzi, Pfarrersköchin) Originaltitel: Chiemgauer Volkstheater Regie: Thomas Kornmayer