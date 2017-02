BR Fernsehen 08:30 bis 10:00 Abenteuerfilm Die rote Zora D, S 2008 Nach Kurt Held Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Halbwaise Branko schließt sich an der kroatischen Küste der roten Zora an. Sie ist die Anführerin einer Bande von Waisenkindern und führt die Obrigkeit gerne an der Nase herum. Vor allem dem Fischgroßhändler Karaman ist sie ein Dorn im Auge. Nur der alte Fischer Gorian zeigt Verständnis für Zora und die Jungs. An der kroatischen Küste in den 1930er-Jahren: Die Mutter des zwölfjährigen Branko stirbt. Auf der Suche nach seinem Vater kommt Branko in einen Ort, wo ein geheimnisvolles Mädchen mit roten Haaren die Obrigkeit ein ums andere Mal an der Nase herumführt: Die rote Zora ist Anführerin einer Bande von Waisenkindern und stellt sich so schlau und geschickt an, dass sie sowohl dem Bürgermeister als auch dem Fischgroßhändler Karaman ein Dorn im Auge ist. Einzig der alte Fischer Gorian zeigt Verständnis für Zora und ihre Jungs. Branko schließt sich der Bande an. Als der Fischer vom Großhändler genötigt wird, sein kleines Geschäft zu verkaufen, schlägt sich die fünfköpfige Bande auf die Seite des alten Mannes und beginnt den Kampf gegen die Mächtigen der Stadt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Linn Sara Reusse (Zora) Jakob Knoblauch (Branko) David Berton (Duro) Pascal Andres (Nicola) Woody Mues (Pavle) Mario Adorf (Fischer Gorian) Ben Becker (Karaman) Originaltitel: Red Zora Regie: Peter Kahane Drehbuch: Peter Kahane, Ronald Kruschak, Christian Zübert Kamera: Dragan Rogulj Musik: Detlef Friedrich Petersen Altersempfehlung: ab 6