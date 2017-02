Disney Cinemagic 00:00 bis 01:25 Familienfilm Wild-West-Biking USA 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Josh Townsend hat einen Ferienjob in einer Forschungsstation im Indianerreservat in Santa Fe, ist aber sehr lustlos. Als er die Gegend erkundet, landet er im Büffelreservat und trifft dort auf Thomas Blackhorse, dessen Schwester Scout und Thomas' Freund Moon. Josh freundet sich mit den jungen Leuten an und hilft ihnen bei ihrer Arbeit. Als er einen Büffel zur Herde zurücktreiben will, tauchen Kyle und seine Freunde J. G. und Wylie auf, die trotz des Verbots mit ihren Mountainbikes durch die Gegend fahren... Josh Townsend hat einen Ferienjob in einer Forschungsstation im Indianerreservat in Santa Fe, hat aber keine Lust dazu. Als er mit seinem Mountainbike die Gegend erkundet, landet er im Büffelreservat und trifft dort auf Thomas Blackhorse, dessen Schwester Scout und Thomas' Freund Moon. Josh freundet sich mit den jungen Leuten an und hilft ihnen bei ihrer Arbeit. Als er einen Büffel zur Herde zurücktreiben will, tauchen Kyle und seine Freunde J. G. und Wylie auf, die trotz des Verbots mit ihren Mountainbikes durch die Gegend fahren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reiley McClendon (Josh Townsend) Simon Baker (Thomas Blackhorse) Graham Greene (John Blackhorse) Tessa Vonn (Scout Blackhorse) Max van Ville (Moon) Chris Hunter (Kyle) Adrienne Bailon (Domino) Originaltitel: Buffalo Dreams Regie: David Jackson Drehbuch: Marjorie Schwartz Nielsen Kamera: Denis Maloney Musik: Ramin Djawadi