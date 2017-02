Disney Cinemagic 12:00 bis 13:40 Musikfilm High School Musical 2 USA 2007 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Schuljahr ist zu Ende und Troy, Gabriella und die anderen Wildcats der East High School suchen Ferienjobs. Sharpay schmiedet neue Komplotte um Troy für sich zu gewinnen. Ihre Mutter betreibt einen vornehmen Ferienclub und sie sorgt dafür, dass Troy dort arbeiten kann. Sie hofft, mit ihm zusammen in der Mittsommernachts-Talentshow gewinnen zu können. Was sie nicht weiß, ist, dass Troy mit seiner gesamten Mannschaft und Gabriella zum Arbeiten anrückt. Nun schaltet Sharpay ihren einflussreichen Vater ein, um Troy mit einem College-Stipendium und der Mitgliedschaft in einer namhaften Basketballmannschaft zu locken. Nun ist Troy tatsächlich hin- und hergerissen zwischen grandiosen Zukunftsaussichten und seinen alten Freunden. Erst als Gabriella ihn verlässt und sein bester Freund Chad die Freundschaft kündigt, besinnt er sich. Er hält sein Versprechen Sharpay gegenüber, findet aber den Weg zurück zu Gabriella und den Freunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zac Efron (Troy Bolton) Vanessa Hudgens (Gabriella Montez) Ashley Tisdale (Sharpay Evans) Lucas Grabeel (Ryan Evans) Corbin Bleu (Chad Danforth) Monique Coleman (Taylor McKessie) Bart Johnson (Coach Jack Bolton) Originaltitel: High School Musical II Regie: Kenny Ortega Drehbuch: Peter Barsocchini Kamera: Daniel Aranyó Musik: David Lawrence