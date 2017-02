Disney Cinemagic 10:20 bis 10:45 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Die Königskrabbe USA 1994 Stereo 16:9 HDTV Merken Sebastian belügt seine Eltern, indem er ihnen vorgaukelt der König von Atlantika zu sein als König Triton auf Geschäftsreise ist. Während seiner Abwesenheit versuchen der Kaiser Shaaga von Sharkanian und andere zwielichtige Gestalten das Königreich zu erobern. König Triton kommt in letzter Minute zurück und rettet sein Königreich. Sebastian erkennt, daß er geliebt wird wie er ist und keine Lügen braucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Patsy Cameron Musik: Dan Foliart, Robby Merkin, Steve Gelfand