TNT-Serie 01:40 bis 02:20 Krimiserie Crossing Jordan Das Waisenkind USA 2006 16:9 Nachdem Jordan Schüsse im Haus gehört hat, findet sie die 13-jährige Kayla, die mit einer Waffe in der Hand vor ihrem toten Vater steht. Nach kurzen Zweifeln ist Jordan überzeugt, dass das Mädchen ihn nicht umgebracht hat und selbst in Lebensgefahr schwebt. Macy, Nigel und Lily werden indes von einer sehr angesehenen Familie der Stadt bei ihren Untersuchungen in einem anderen Fall behindert. Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Leslie Bibb (Tallulah "Lu" Simmons) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: Tim Kring, Emily Whitesell Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin