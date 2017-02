TNT-Serie 21:00 bis 21:50 Mysteryserie Pretty Little Liars Lauf, Ali, Lauf USA 2014 16:9 Merken Nach den jüngsten Ereignissen versuchen die Bewohner des Städtchen Rosewood, wieder zur Normalität zurückzufinden. Besonders schwer fällt dies den Mädchen und Alison fragt sich bereits, ob es die richtige Entscheidung war, nach Hause zurückzukehren oder ob sie nicht besser wieder verschwinden sollte. Mit diesen Gedanken ist sie nicht allein. Auch Caleb spielt mit dem Gedanken, wieder zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: Jonell Lennon Kamera: Larry Reibman