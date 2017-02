TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Habt ihr mich vermisst? USA 2014 16:9 Merken Obwohl weder Alison noch ihre Freundinnen dafür bereit sind, bricht Alisons erster Schultag an. Fest entschlossen, die alten Wunden zu heilen, die sie vor Jahren gerissen hat, marschiert die junge Dame mutig in die Schule. Doch ist eine Entschuldigung ihren früheren Feinden wirklich genug? Überraschend kehren indes Caleb und ein weiterer alter Bekannter nach Rosewood zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: I. Marlene King Kamera: Larry Reibman