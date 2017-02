TNT-Serie 13:10 bis 13:55 Familienserie Boston Legal Verzettelt USA 2006 16:9 Merken Alans frühere Sekretärin Melissa hat ein Problem: Sie wurde verhaftet, weil sie ihre Steuern aus Wut über die Antiterrorpolitik der Regierung nicht gezahlt hat. Da das Alans moralischer Marschrichtung entspricht, übernimmt er mit Feuereifer Melissas Verteidigung. Paul will indes seine drogenabhängige Tochter in eine Entzugsklinik einliefern lassen und auf seine dreijährige Enkelin aufpassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Alan Shore) William Shatner (Denny Crane) Mark Valley (Brad Chase) Rene Auberjonois (Paul Lewiston) Candice Bergen (Shirley Schmidt) Julie Bowen (Denise Bauer) Marisa Coughlan (Melissa Hughes) Originaltitel: Boston Legal Regie: Adam Arkin Drehbuch: David E. Kelley, Janet Leahy Kamera: James R. Bagdonas Musik: Danny Lux