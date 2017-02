TNT-Serie 09:55 bis 10:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Zum Broadway um jeden Preis USA 1985 Merken Jessicas Neffe Grady arbeitet als Buchhalter bei einer großen Hollywood-Produktion, mit der die Diva Rita Bristol ihr Comeback starten will. Beteiligt sind auch Ritas Tochter Patti und ihr Sohn Barry. Grady lädt Jessica ein, bei einer der Proben zuzuschauen. An diesem Abend wird Patti auf der Straße angegriffen und schwer verletzt. Ihr Bruder Barry erschießt den Täter in Notwehr. Kurz darauf versucht jemand, Rita zu vergiften. Jessica schaltet sich in die Ermittlungen ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Milton Berle (Lew Feldman) Gregg Henry (Barry Bristol) Michael Horton (Grady Fletcher) Vivian Blaine (Rita Bristol) Elaine Giftos (Lonnie Valerian) Lorna Luft (Patti Bristol) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Hy Averback Drehbuch: Tom Sawyer Kamera: Robert C. Moreno Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6