TNT-Serie 07:35 bis 08:20 Serien McLeods Töchter Böses Erwachen AUS 2005 16:9 Dave beachtet Kate nach wie vor nicht und ist weiterhin von Regan fasziniert, weshalb Kate zu radikalen Maßnahmen greift. In der Zwischenzeit rückt die Abreise von Tess und Nick immer näher. Als Regan jedoch zugibt, dass sie auf der Farm nach Gold sucht, kommt alles anders als geplant: Tess leitet rechtliche Schritte gegen ihre Cousine ein und muss in Australien bleiben, um die Sache zu regeln. Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Brett Tucker (Dave) Johnny Pasvolsky (Rob) Zoe Naylor (Regan) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Kevin Carlin Drehbuch: Fin Edquist, Posie Graeme-Evans Kamera: Roger Dowling Altersempfehlung: ab 12