TNT-Serie 06:00 bis 06:45 Serien McLeods Töchter Alte Wunden AUS 2005 16:9 Merken Dave hat ein Auge auf Regan geworfen und hofft, ihr ein wenig näher zu kommen, wenn er ihr dabei hilft, ihre panische Angst vor Tieren zu überwinden. Der eifersüchtigen Kate gefällt das alles gar nicht und so stellt sie die Theorie auf, dass Regan etwas im Schilde führt. Tess macht sich indes große Sorgen um Nick, da der sich anders als sonst verhält und sogar schlafwandelt. Was steckt dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod-Ryan) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Brett Tucker (Dave Brewer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Richard Jasek Drehbuch: Blake Ayshford, Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12