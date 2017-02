AXN 17:00 bis 18:35 Actionfilm La Linea - The Line MEX, USA 2008 20 40 60 80 100 Merken Das in Tijuana ansässige Drogenkartell hat ein neues Oberhaupt: Pelon, ein unberechenbarer Psychopath, will neue Geschäftswege beschreiten, indem er von Koks auf Eigenfabrikation auf Heroin aus Afghanistan umsteigen will. Als Pelon sogar dafür bereit ist, Geschäfte mit den Taliban zu machen, rüsten sich der verfeindete Drogenpate Salazar, die CIA und der Auftragskiller Shield zum Kampf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Liotta (Mark Shields) Esai Morales (Pelon) Jordi Vilasuso (Diablo) Andy Garcia (Javier Salazar) Kevin Gage (Wire) Valerie Cruz (Olivia) Armand Assante (Padre Antonio) Originaltitel: La Linea Regie: James Cotten Drehbuch: R. Ellis Frazier Kamera: Miguel Bunster Musik: David Torn Altersempfehlung: ab 16