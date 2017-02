ZDF neo 02:45 bis 03:30 Krimiserie Der letzte Zeuge Die Jungs aus Dahlem D 2004 Stereo 16:9 Merken Anna Kolmaars Freund Mense hat zur allgemeinen Überraschung ein Physikstudium aufgenommen. Außerdem soll er unter der Leitung von Dr. Zemm am Institut für Physik ein kleines Automuseum aufbauen. Der Aufbau des Automuseums soll zusammen mit den älteren Studenten Henning Trill, Mitko Goff sowie dem hochbegabten Professorensohn Nick Melker erfolgen. Bei einer Institutsfeier bricht der Direktor Prof. Melker zusammen und stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass Melkers Herzschrittmacher versagt hat - die Elektronik ist völlig zerstört, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Natürlich reagiert Nick Melker sehr betroffen. Mense merkt allerdings, dass da noch mehr ist - sollte sein Freund etwas mit dem Tod seines Vaters zu tun haben? Mense sucht Rat bei Robert Kolmaar, denn bald gibt es einen weiteren Toten. Je mehr er über seine Kommilitonen herausfindet, umso stärker gerät er in einen Konflikt zwischen seinem Gewissen und seiner gerade erst beginnenden Freundschaft mit Nick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gesine Cukrowski (Dr. Judith Sommer) Jörg Gudzuhn (Johannes Hoffer) Franz Dinda (Nick Melker) Theresa Scholze (Anna Kolmaar) Niels-Bruno Schmidt (Mense Peiper) Sascha Göpel (Henning Trill) Dörte Lyssewski (Lydia Melker) Originaltitel: Der letzte Zeuge Regie: Bernhard Stephan Drehbuch: Gregor Edelmann Kamera: Pascal Mundt Musik: Günther Fischer