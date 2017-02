ZDF neo 17:50 bis 18:45 Krimiserie Death in Paradise Folge: 8 Besuchszeiten GB, F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Kurz vor seinem Prozess wird der Mordverdächtige Jack Harmer von einem Unbekannten erschossen. Wie konnte das passieren? Schließlich befand sich Harmer in Haft unter ständiger Beobachtung. Während der Detective Inspector noch verzweifelt nach dem entscheidenden Hinweis sucht, ist Besuch im Anmarsch. Humphreys Vater will seinen Sohn davon überzeugen, nach England zurückzukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kris Marshall (DI Humphrey Goodman) Danny John-Jules (Officer Dwayne Myers) Joséphine Jobert (DS Florence Cassell) Don Warrington (Commissioner Selwyn Patterson) Elizabeth Bourgine (Catherine Bordey) Tobi Bakare (Officer J.P. Hooper) Charlie Creed-Miles (Jack Harmer) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Richard Signy Drehbuch: Matthew Barry Kamera: Simon Archer Musik: Magnus Fiennes