Das Erste 23:35 bis 01:03 Tragikomödie Song for Marion GB, D 2012 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die todkranke Marion findet Kraft in ihrem Seniorenchor. Mit ihm gewinnt sie den Vorentscheid zu einem Wettbewerb. Als Marion stirbt, fällt ihr Mann Arthur in ein Loch. Die Chorleiterin Elizabeth will ihm mit der Kraft der Musik wieder heraushelfen. – Bewegendes Plädoyer für Leben und Liebe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Stamp (Arthur Harris) Gemma Arterton (Elizabeth) Vanessa Redgrave (Marion) Christopher Eccleston (James Harris) Barry Martin (Timothy) Taru Devani (Sujantha) Anne Reid (Brenda) Originaltitel: Song for Marion Regie: Paul Andrew Williams Drehbuch: Paul Andrew Williams Kamera: Carlos Catalan Musik: Laura Rossi Altersempfehlung: ab 6