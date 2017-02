Das Erste 07:00 bis 08:00 Magazin Tigerenten Club Der Club zum Mitmachen Optische Täuschungen - Verrückte Experimente mit unseren Sinnen D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Optische Täuschungen - Verrückte Experimente mit unseren Sinnen Im "Tigerenten Club" steht alles Kopf. Denn der Sinnesexperte Rainer Rosenzweig lässt unsere Sinne verrückt spielen - mit kleinen Tricks, die alle zum Staunen bringen. Selbst die Moderatoren Muschda Sherzada und Malte Arkona können kaum glauben was sie da sehen. Und den Hörsinn der Zuschauer verdrehen die KIDZ'n Hits mit ihren coolen Partysongs. Nicht immer ist alles so, wie es scheint. Manchmal lässt sich das Gehirn austricksen: Gerade Linien werden plötzlich schief, Quadrate zu Kreisen und ein Kleid spaltet die Meinungen. Sinnesexperte Rainer Rosenzweig täuscht unsere Sinne durch verrückte Experimente und optischen Täuschungen und erklärt, warum wir immer wieder darauf reinfallen. Musikalisch werden unsere Sinne durch die KIDZ'n Hits in Stimmung gebracht. Die talentierten Mädels Jellina, Marla und Analea singen bekannte Songs mit neuen deutschen Texten. Auf der "Tigerenten Club"-Bühne performen sie einen Top-Hit aus ihrem Album "KIDZ'n Hits Mega Party Vol. 1". Und natürlich gibt es auch wieder wilde Duelle zwischen den Schulklassen. Dieses Mal treten die Tigerenten von der Gemeinschaftsschule in Wehr (Baden-Württemberg) gegen die Frösche von der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim (Hessen) an, um den goldenen Pokal und die Spende für ein Hilfsprojekt zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tigerenten-Club