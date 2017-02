Das Erste 05:55 bis 06:20 Magazin Wissen macht Ah! Keine Panik Shary und Ralph: D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Shary und Ralph arbeiten in der heutigen Ausgabe von "Wissen macht Ah!" unter erschwerten Bedingungen: Das Studio ist komplett verraucht! Aber: Keine Panik! Die beiden wissen sich zu helfen und machen aus der Not eine Tugend. Trotz begrenzter Sichtweite bauen sie eine Rauchkanone und geben die Antworten auf folgende fünf Fragen: Was ist ein Hühnergott? Hühnergott. Das alleine ist schon ein merkwürdiger Name. Noch merkwürdiger ist, dass ein bestimmter Stein mit einem Loch in der Mitte so heißt. Und ganz merkwürdig wird es, wenn man weiß, dass man mit einem Hühnergott Feuer machen kann. Ralph klärt, wie all das zusammenhängt und auch noch Sinn ergibt. Warum rauschen Muscheln, wenn man sie ans Ohr hält? Warum wölbt sich beim Duschen der Vorhang immer nach innen? Atmet man durch beide oder nur durch ein Nasenloch? Kann man bei 100% Luftfeuchtigkeit ertrinken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Shary Reeves , Ralph Caspers Originaltitel: Wissen macht Ah!