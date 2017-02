ZDF 00:50 bis 02:20 Krimi Inspector Barnaby Und wo sind die Leichen? GB 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Gregory Lancaster ist noch keine Stunde tot, da wird seine Leiche gestohlen, und die seiner vor Jahren gestorbenen Kinderfrau aus ihrem Grab geraubt. Doch die Lancasters streiten sich ums Erbe. Alleinerbe Felix will den Familienbesitz an seinen reichen Schulfreund Sonny Desai verkaufen. Ein Schock für seine Mutter Hermione und seine Schwester Rose, zumal Sonny offensichtlich die verheiratete Rose gleich mit übernehmen will. Da verschwindet Roses Ehemann. Gerichtsmedizinerin Kam entdeckt an beiden Diebstahlsorten winzige Fasern, und Barnaby stellt den Fokus seiner Suche um: Es geht in diesem Fall nicht um Besitz, sondern um Rache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil Dudgeon (DCI John Barnaby) Gwilym Lee (DS Charlie Nelson) Fiona Dolman (Sarah Barnaby) Manjinder Virk (Dr. Kam Karimore) Helen Baxendale (Rose Lancaster) Navin Chowdhry (Sonny Desai) Emma Cunniffe (Rev. Melissa Ackers) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Alex Pillai Drehbuch: Rachel Cuperman, Sally Griffiths Kamera: James Moss Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12