ZDF 20:15 bis 21:45 Drama Fluss des Lebens - Geboren am Ganges D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Erst als seine Schwester Anke in Indien tödlich verunglückt, erfährt Robert, dass sie eine Tochter hat. Er will Ankes Wunsch nachkommen und reist mit seiner Mutter nach Indien, um die kleine Suri bei ihrer Leihmutter abzuholen. Doch Suri ist weg – entführt. – Berührender Film der Reihe "Fluss des Lebens" Bildergalerie Schauspieler: Janek Rieke (Robert) Pegah Ferydoni (Parvati) Gaby Dohm (Elvira) Heinz Hoenig (Fluppe) Amit Shrivastava (Ganesh) Swarupa Ghosh (Dr. Rohani) Margarita Novopavlovskaya (Suri) Originaltitel: Fluss des Lebens - Geboren am Ganges Regie: Michael Karen Drehbuch: Gernot Gricksch Kamera: Stefan Ciupek Musik: Jörg Magnus Pfeil