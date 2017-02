ZDF 18:00 bis 18:30 Reportage ZDF.reportage Armes reiches Deutschland - Wenn ein Job nicht reicht Armes reiches Deutschland (4/4): Wenn ein Job nicht reicht D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Morgens um halb vier trägt Andrea M. Zeitungen aus, bei Wind und Wetter. Bis sechs ist sie unterwegs. Länger darf sie nicht brauchen, um acht beginnt ihr Hauptjob - in einer Arztpraxis. Der Zustelldienst bringt Andrea 400 Euro im Monat. Geld, das sie dringend braucht, um in München über die Runden zu kommen. Denn für immer mehr Menschen reicht ein Gehalt zum Leben nicht aus. Etwa fünf Prozent aller Erwerbstätigen haben einen angemeldeten Zweitjob. Das sind rund zwei Millionen Multijobber, 13 Prozent mehr, als noch 2011. Viele von ihnen arbeiten im Hauptberuf vor allem in schlechter bezahlten Tätigkeiten von Handel und Service. Auch Janine Z. aus Duisburg sucht händeringend einen zweiten Job. Vor einem Jahr ging die Beziehung mit dem Vater ihres dreijährigen Sohnes Alesandro zu Ende; seitdem ist sie alleinerziehend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF.reportage