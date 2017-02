Universal Channel 09:00 bis 10:50 Komödie To Wong Foo USA 1995 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Für die Transvestiten Noxeema und Vida geht ein Traum in Erfüllung, als sie bei einem Drag-Contest als Sieger hervorgehen. Der Preis: zwei Tickets nach Hollywood. Die beiden Herren Damen tauschen die Tickets gegen einen Cadillac, um auch Drag-Frischling Chi-Chi mitnehmen zu können. In einer Kleinstadt bricht der Wagen zusammen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Patrick Swayze (Vida Boheme) Wesley Snipes (Noxeema Jackson) John Leguizamo (Chi-Chi Rodriguez) Stockard Channing (Carol Ann) Blythe Danner (Beatrice) Arliss Howard (Virgil) Chris Penn (Sheriff Dollard) Originaltitel: To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar Regie: Beeban Kidron Drehbuch: Douglas Carter Beane Kamera: Steve Mason Musik: Rachel Portman Altersempfehlung: ab 12