Universal Channel 06:55 bis 09:00 Drama Der ewige Gärtner GB, D, USA, CHN 2005 Nach dem Roman von John le Carré Stereo 16:9 Im kenianischen Hinterland wird die übel zugerichtete Leiche der britischen Politaktivistin Tessa Quayle (Rachel Weisz) aufgefunden. Von ihrem letzten Begleiter, dem afrikanischen Arzt Arnold Bluhm (Hubert Koundé), fehlt jede Spur, was offizielle Stellen sofort als Zeichen für eine Tat aus Leidenschaft deuten. Tessas normalerweise eher zur Passivität neigender Botanikergatte Justin Quayle (Ralph Fiennes) will sich mit derlei Erklärungsversuchen keinesfalls zufrieden geben und strengt auf eigene Faust riskante Nachforschungen an.

Hochkarätige Darsteller in einem kunstvoll verschachtelten, romantischen Verschwörungsthriller. Fernando Meirelles, Schöpfer des international preisgekrönten Jugendbanden-Dramas "City of God", inszenierte nach einem Roman von John Le Carré. Schauspieler: Ralph Fiennes (Justin Quayle) Rachel Weisz (Tessa Quayle) Danny Huston (Sandy Woodrow) Bill Nighy (Sir Bernard Pellegrin) Pete Postlethwaite (Dr. Lorbeer) Hubert Koundé (Arnold Bluhm) Daniele Harford (Miriam) Originaltitel: The Constant Gardener Regie: Fernando Meirelles Drehbuch: Jeffrey Caine Kamera: César Charlone Musik: Alberto Iglesias Altersempfehlung: ab 12