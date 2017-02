NDR 01:30 bis 02:15 Reportage Nordseereport So klingt die Nordsee D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Meeresrauschen, der Klang einer Schiffsglocke, das Heulen des Windes und der Kegelrobben: Die Nordsee hat ihre ganz eigene, einzigartige Klangwelt. Der "Nordseereport" zeigt Menschen, die mit diesen Klängen und Geräuschen arbeiten, sie entstehen lassen, sie schützen oder ihnen einfach lauschen. Moderatorin Laura Lange ist auf Deutschlands einziger Hochseeinsel Helgoland unterwegs, erkundet mit einem der Insel-Elektroniker die Geräusche des Leuchtturms, lauscht dem Funkverkehr und dem Schiffstuten auf der Helgolandfähre, entdeckt einzigartige Klangsteine am Strand und hört den neugeborenen Kegelrobben auf der Düne zu. Und nicht nur das: Die Hochseeinsel hat mit Halunder sogar ihre eigene Sprache. Die Autorinnen und Autoren des "Nordseereports" begleiten darüber hinaus einen Atmo-Sammler, der aus Nordseegeräuschen Musik macht, hören dem Klang einer einzigartigen Nordsee-Dampflok zu und sind dabei, wenn der Dünensänger Eckart Strate Menschen an der Küste zum Singen bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laura Lange Originaltitel: Nordseereport