Zee.One 22:40 bis 01:35 Actionfilm Dhoom 2 - Back in Action IND 2006 Ocean's Twelve aus Bollywood. Unsere Lieblingshelden Jai und sein auf die gerade Bahn zurückgekehrter Ganoven-Kollege Ali sind zurück, und dem Verbrechen dicht auf der Spur. Sie bekommen einen neuen Auftrag von Jais ehemaliger Freundin, der Polizistin Shonali Bose. Der hochoffizielle Auftrag betrifft den Meisterdieb Mr. A, der nicht zu schnappen ist und es auf unbezahlbare Schätze auf der ganzen Welt abgesehen hat. Während die drei Polizisten seine Spur aufnehmen, verbündet er sich mit der Diebin Sunehri, ohne zu ahnen, dass sie als Lockvogel für die Polizei arbeitet. Ihren nächsten gemeinsamen Überfall plant Mr. A in Rio de Janeiro. Sie werden von Jai und Ali, die bei Shonalis Zwillingsschwester Monali unterkommen, verfolgt. Schon bald beobachtet Mr. A Sunehri gemeinsam mit Jai und merkt, dass sie als Spionin für die Polizei arbeitet. Sunehri plagt eine Gewissensfrage: Sie weiß nicht, ob sie Mr. A helfen soll oder nicht. Wenn sie es nicht tut, wird sie verhaftet und wenn doch, dann aus Liebe zu Mr. A. Schließlich siegt die Liebe über die Angst und sie das Vertrauen von Mr. A zurück. Ihr gemeinsamer Überfall wird ein Erfolg, doch während der Flucht wurden die beiden von der Polizei geschnappt. Sunehri erschießt plötzlich mit einer Waffe Mr. A, der darauf die Klippen hinunterstürzt. Ihre Erklärung dafür ist, sie hätte es aus Liuebe getan. Aber dieser Tod von Mr. A wurde von Sunehri und Aryan (sein richtiger Name) geplant. Jai und Ali kommen schnell dahinter, und machen das flüchtige Paar auf den Fidschi-Inseln aus. Kaum dort angekommen, bietet sich ihnen ein völlig unerwarteter Anblick. Wer hätte gedacht, was die beiden Turteltäubchen wirklich im Schilde führten... Bildergalerie Schauspieler: Abhishek Bachchan (Jay Dixit) Uday Chopra (Ali Akbar Fateh Khan) Hrithik Roshan (Aryan Singh) Aishwarya Rai (Sunehiri) Bipasha Basu (Shonali Bose / Monali Bose) Rimi Sen (Sweety Dixit) Trishla Said (Gouvernante) Originaltitel: Dhoom:2 Regie: Sanjay Gadhvi Drehbuch: Vijay Krishna Acharya Kamera: Vikas Sivaraman, Nirav Shah Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 12