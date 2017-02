Zee.One 08:45 bis 09:35 Magazin Bollywood Songs IND 2016 Merken Alles steckt in einem Song: Nirgendwo liegen Romantik und Action, Freud und Leid, Liebe und Hass dichter beisammen als in Indiens Traumfabrik, wo die Filmmusik nicht nur Beigabe ist, sondern die Hauptattraktion. Explosive Farben, rasante Tanzsequenzen und mitreißende Rhythmen - das alles ist Bollywood! Große Emotionen, atemberaubende Kostüme und kunstvolle Choreographien: "Bollywood Songs" präsentiert die schönsten Musikclips aus Mumbai. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bollywood Songs