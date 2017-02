ARTE 01:10 bis 02:00 Musik Die Natur in der Musik - La Folle Journée 2016 Schubert & Strawinsky zu vier Händen F 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Folle Journée de Nantes stand 2016 unter dem Motto "Die Natur in der Musik". Zwei der derzeit talentiertesten französischen Pianisten ihrer Generation, David Kadouch und Adam Laloum, haben sich einer großen Herausforderung gestellt: Sie interpretierten eine Neufassung für zwei Klaviere von Igor Strawinskys "Frühlingsopfer", welche die ganze Kraft, Wildheit und Virtuosität des Originalwerks zum Ausdruck bringt. Zu Beginn des Konzerts gaben sie gemeinsam das Allegro in a-Moll, D. 947 ("Lebensstürme") von Franz Schubert zum Besten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: La Folle journée de Nantes 2016: la nature Regie: Isabelle Julien