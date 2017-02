ARTE 19:35 bis 19:45 Magazin Karambolage Das Wort: Ghostwriter / Die Lautmalerei: Wie klingt eine deutsche Blaskapelle und wie eine französische? / Das Monument: Die Gedächtniskirche in Berlin / Das Rätsel F 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken (1): Das Wort Claire Doutriaux schaut sich das Wort "Ghostwriter" einmal genauer an. (2): Die Lautmalerei Wie klingt eine deutsche Blaskapelle und wie klingt eine französische Blaskapelle? (3): Das Monument Hajo Kruse erzählt die Geschichte der Gedächtniskirche, die neben dem Brandenburger Tor und dem Fernsehturm eines der Wahrzeichen von Berlin ist. (4): Das Rätsel Und zum Schluss der Sendung wie immer ein Rätsel wie auch die Lösung des Rätsels der vorangegangenen Woche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Karambolage Regie: Claire Doutriaux