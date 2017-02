ARTE 17:30 bis 19:15 Musik Volkstänze in der klassischen Musik La Folle journée 2017 Werke von Saint-Saëns, Chatschaturjan, Liszt, Brahms und Borodin 2017 Live 16:9 Live TV Merken Die 23. Folle Journée de Nantes steht ganz im Zeichen des Tanzes. La Folle Journée gilt als das bedeutendste Klassikfestival seiner Art in ganz Frankreich. Das fünftägige Spektakel endet traditionell mit einem eindrucksvollen Abschlusskonzert, das ARTE am 5. Februar 2017 um 17.30 Uhr live überträgt. Auf der Bühne stehen neben dem renommierten lettischen Nationalorchester und dem lettischen Nationalchor unter der Leitung von Andris Poga die russische Violinistin Alexandra Conunova, der Pianist Nelson Goerner und das von Didier Benetti im Jahr 2000 gegründete Perkussionsensemble AdONF, das dem Orchestre National de France angehört. Eröffnet wird der Abend mit Didier Benettis Stück "Rock and Drum". Festlich geht es weiter mit Saint-Saëns' "Bacchanal" und "Introduction et Rondo capriccioso" für Violine und Orchester. Ebenfalls auf dem Programm stehen Aram Chatschaturjans Walzer aus der Oper "Maskerade" und der berühmte "Säbeltanz" aus dem Ballett "Gayaneh", der von kaukasischer Folklore geprägt ist. Anschließend ist Liszts "Totentanz" für Klavier und Orchester zu hören. Abgerundet wird der Abend mit Brahms "Ungarischen Tänzen" und den "Polowetzer Tänzen" von Borodin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Alexandra Conunova (Violine), Nelson Goerner (Klavier) Regie: François-René Martin