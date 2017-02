ARTE 09:00 bis 09:20 Kinderserie Die Zeitfälscherin Die Reise beginnt DK 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Sofie versucht herauszufinden, wer Dixie ist und was er von ihr will. Dabei führt sie unabsichtlich die beiden Geheimagenten zu Dixie, die ebenfalls auf der Suche nach ihm sind. Dixie bleibt nichts anderes übrig als zu fliehen, und Sofie beschließt kurzerhand ihn zu begleiten. Um den Verfolgern zu entkommen, bleibt ihnen nur Dixies geheimnisvolles Quad, mit dem man ähnlich wie mit der Maschine, die Sofie von ihrem Großvater geerbt hat durch die Zeit reisen kann. Mit dem Quad reisen Sofie und Dixie in das Jahr 1984. Dort begegnet Sofie ihrem Vater als Teenager und ihrer Oma als junger Frau. Sofie ist das Ganze unheimlich und sie beschließt nach Hause zurückzukehren. Doch das stellt sich als komplizierter heraus als gedacht - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Knutzon (Alfred) Jasper Møller Friis (Birk) Jonas Kriegbaum (brauner Agent) Amanda Rostgaard Phillipsen (Camilla jung) Hannibal Harbo Rasmussen (Dixie) Susanne Storm (Mondschein) Bebiane Ivalo Kreutzmann (Sofie) Sprecher: Douglas Welbat (Alfred) Ulrike Johannson (Mondschein) Franciska Friede (Sofie) Originaltitel: Tidsrejsen Regie: Kaspar Munk Drehbuch: Mikkel Bak Sørensen Kamera: Søren Bay Musik: Flemming Nordkrog