Kinowelt 23:40 bis 01:20 Actionfilm Die letzte Grenze FIN, S, D 1993 16:9 Russische Tundra, 2009: Nach einer Ökokatastrophe sind die Menschen gezwungen, unter unwirtlichen Bedingungen am nördlichen Polarkreis zu leben. Mit Duldung der Militärregierung herrschen barbarische Rockerbanden über das Gebiet. Ihr liebster Sport ist Motorrad-Polo - mit Menschenköpfen - zu ohrenbetäubender Heavy-Metal-Musik. Doch die Zeit dieser blutigen Spiele ist gezählt, denn Einzelkämpfer Jake, früher ein Freund des Bandenchefs Duke, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, um sich zu rächen und den Terror zu beenden. Schauspieler: Jürgen Prochnow (Duke) Jolyon Baker (Jake) Fanny Bastien (Doavia) Kari Väänänen (Borka) Matti Pellonpää (Dimitri) Soli Labbart (Alte Frau) Clas-Ove Bruun (Skunk) Originaltitel: The Last Border - viimeisellä rajalla Regie: Mika Kaurismäki Drehbuch: Mika Kaurismäki, Pia Tikka, Alexandra Deman Kamera: Timo Salminen Musik: Mauri Sumén, Anssi Tikanmäki Altersempfehlung: ab 16