Kinowelt 22:15 bis 23:40 Porträt Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff GB 2010 16:9 Merken 2001 erhielt Jack Cardiff (1914-2009) als erster Kameramann überhaupt einen Ehren-Oscar®. Bereits ein halbes Jahrhundert zuvor hatte Cardiff seinen ersten Academy Award für die Technicolor Kameraführung in "Die schwarze Narzisse" (1947) von Michael Powell und Emeric Pressburger entgegennehmen können. Das war der Anfang von Jack Cardiffs 70-jähriger Karriere, in der er maßgeblich an der Entwicklung des Farbfilms beteiligt war und die diese Dokumentation durch Interviews mit der Kameralegende selbst und vielen seiner Wegbegleitern sowie alten Bildaufnahmen auf beeindruckende Art und Weise wiedergibt. Martin Scorsese über diesen Film: "We have to keep making films like this one" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Cardiff (Jack Cardiff) Martin Scorsese (Martin Scorsese) Kirk Douglas (Kirk Douglas) Lauren Bacall (Lauren Bacall) Charlton Heston (Charlton Heston) Kim Hunter (Herself - Interviewee) John Mills (Himself - Interviewee) Originaltitel: Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff Regie: Craig McCall Musik: Mark Sayer-Wade Altersempfehlung: ab 6