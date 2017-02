Kinowelt 20:15 bis 22:15 Krimi Der General GB, IRL 1998 Nach Paul Williams 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ausgezeichnet mit dem Preis für die Beste Regie, Cannes Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes Martin Cahill lebt mit seiner Frau und ihrer Schwester in einer Dreierbeziehung und hat sich im Dublin der 80er Jahre einen Namen als gewitzter Verbrecher gemacht. Da seine Frauen, seine vier Kinder und sein großzügiger Lebensstil irgendwie finanziert werden müssen, bereichert er sich mit dreisten, groß angelegten Raubzügen und Diebstählen. Damit macht sich "Der General", wie er bald von allen genannt wird, nicht nur Feinde bei Polizei, Kirche und Staat sondern auch bei der IRA. Martin gelingt es allerdings immer wieder, durch Bestechung, falsche Alibis und Handgeld dem Gesetz ein Schnippchen zu schlagen und ungeschoren davon zu kommen. Das überwältigende Porträt des irischen Volkshelden Martin Cahill glänzt mit perfekt komponierten Schwarzweiß-Bildern und den herausragenden Darstellern Jon Voight und Brendan Gleeson als unerbittliche Gegenspieler. In Cannes wurde John Boorman 1998 für sein faszinierend authentisches Panorama irischer Geschichte mit dem Preis für die Beste Regie ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Gleeson (Martin Cahill) Jon Voight (Inspektor Ned Kenny) Adrian Dunbar (Noel Curley) Sean McGinley (Gary) Maria Doyle Kennedy (Frances Cahill) Angeline Ball (Tina) Eanna MacLiam (Jimmy) Originaltitel: The General Regie: John Boorman Drehbuch: John Boorman Kamera: Seamus Deasy Musik: Richie Buckley