Kinowelt 13:05 bis 14:40 Komödie Making Mr. Right USA 2008

Der eigenbrödlerische Forscher Dr. Peters hat einen Roboter erbaut, der auf eine Langzeitmission ins Weltall geschickt werden soll. "Ulysses", wie Dr. Peters den ihm äußerlich exakt gleichenden mechanischen Menschen nennt, soll für die Weltraummission auch menschliche Emotionen erlernen. Da Emotionen und menschliche Interaktion allerdings nicht gerade das Fachgebiet des Wissenschaftlers sind, wird die Image-Beraterin Frankie beauftragt, Ulysses auszubilden. Der Roboter lernt schnell und bald verliebt sich Frankie, die bisher zwar im Job immer erfolgreich aber in der Liebe meist glücklos war, in den charmanten Ulysses. Doch ist der humanuide Roborter Mr. Right oder vielmehr sein Erfinder?

Schauspieler: Dean Cain (Eddie) Christina Cox (Hallie Galloway) David Lewis (Bobby) Jocelyne Loewen (Christine) Greg Rogers (Angelo) Tom Butler (Gottman) Damon Johnson (Ticker) Originaltitel: Making Mr. Right Regie: Paul Fox Drehbuch: Dan Beckerman, Julie L. Saunders, Guy Mann Kamera: Michael Balfry Musik: Peter Allen, John Sereda Altersempfehlung: ab 12