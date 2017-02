Kinowelt 11:30 bis 13:05 Komödie Purely Belter GB 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Um sich ihren Traum zu erfüllen und die benötigten 1000 Pfund für das Jahresticket ihres Heimatfussballvereins verdienen zu können, üben sich die beiden unzertrennlichen Freunde Gerry und Sewell in Abstinenz was Stoff, Zigaretten und Alkohol angeht. Zusätzlich testen sie vom Müllsammeln über Ladendiebstahl bis hin zu Einbruch und Raub alles aus, was Geld einbringt. Als ihnen nur noch zweihundert Pfund fehlen, erscheint Gerrys krimineller Vater, vor dem die Mutter und die Schwester auf der Dauerflucht sind, und reißt sich das Geld mit Gewalt unter den Nagel. In der Folgezeit verliebt Sewell sich in Gemma, die schwanger wird. Gerrys drogenabhängige Schwester taucht auf und seine Mutter muss ins Krankenhaus. Zuletzt überfallen die beiden Freunde eine Bank, und ausgerechnet dieses absurd scheiternde Unternehmen, das ihnen eine Jugendstrafe einbringt, führt sie ans Ziel ihrer Träume. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Beattie (Gerry McCarten) Greg McLane (Sewell) Charlie Hardwick (Mrs. McCarten) Roy Hudd (Mr. Sewell) Tim Healy (Mr. McCarten) Kevin Whately (Mr. Caird) Jody Baldwin (Gemma) Originaltitel: Purely Belter Regie: Mark Herman Drehbuch: Mark Herman Kamera: Andy Collins Musik: Ian Broudie, Michael Gibbs Altersempfehlung: ab 12