Kinowelt 10:10 bis 11:30 Trickfilm Asterix - Operation Hinkelstein F, D 1989 Nach den Comics von René Goscinny und Albert Uderzo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Gallier haben vor nichts und niemandem Angst. Ihre einzige Sorge ist es, dass ihnen eines Tages der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Etwas ähnliches widerfährt nun dem Druiden Miraculix. Beim Hinkelsteinwerfen stellt sich Obelix ungeschickt an und trifft Miraculix versehentlich am Kopf. Dieser ist nun komplett außer Gefecht gesetzt. Miraculix kann sich an nichts mehr erinnern, schon gar nicht an das Rezept seines berühmten Zaubertranks. Pech ist nur, dass in dem kleinen gallischen Dorf gerade der skrupellose Seher Lügfix zu Besuch ist und sich in das Vertrauen der leichtgläubigen Gallier eingeschlichen hat. Sehr zum Ärger von Asterix. Als Lügfix kurz darauf in die Hände der Römer fällt, verrät er dem Centurio brühwarm, dass die Gallier ohne Zaubertrank und damit nicht mehr unbesiegbar sind. Die Römer wittern ihre Chance, doch wieder einmal haben sie nicht mit Asterix und Obelix gerechnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Jürgen von der Lippe (Asterix) Günter Strack (Obelix) Leo Bardischewski (Miraculix) Wolfgang Völz (Majestix) Christian Marschall (Lügfix) Ingeborg Wellmann (Gutemine) Kurt Goldstein (Automatix) Originaltitel: Astérix et le coup du menhir Regie: Philippe Grimond Drehbuch: Yannik Voight, Adolf Kabatek Kamera: Bernard Forestier, François Darrasse Musik: Michel Colombier Altersempfehlung: ab 6