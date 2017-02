Kinowelt 08:30 bis 10:10 Krimi Action Man F, I 1967 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Ganove Denis Farrand ist seit 15 Jahren ein braver Bürger und könnte sich glücklich schätzen mit seinem neuen Leben: Er betreibt ein gut gehendes Hotel und genießt mit seiner Frau Marie-Jeanne jede gemeinsame Stunde. Doch dann packt ihn seine nostalgische Erinnerung an die Zeit, als er noch "Denis, der Perfektionst" genannt wurde, der niemals von der Polizei geschnappt wurde. Dann trifft er zufällig seinen ehemaligen Weggefährten Beckley, mit dem ihn eine tiefe Freundschaft aus abenteuerlicheren Zeiten verbindet. Da dieser in finanziellen Schwierigkeiten steckt, ist er sofort bei Denis' Plan dabei, eine Bank um die Lohngelder der US-Army zu erleichtern. Doch der minutiös ausgetüftelte Plan droht zu scheitern, als zuerst die Hotelangestellte Betty eine Beteiligung herausschlagen will und dann auch noch Marie-Jeanne von einer Bande Drogenschmuggler gekidnappt wird. Ist am Ende die Freundschaft stärker als die Gier nach Geld? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Gabin (Denis Farrand) Robert Stack (Jim Beckeley) Walter Giller (Maurice Labrousse) Margaret Lee (Betty) Jean Topart (Monsieur Henri) Suzanne Flon (Marie-Jeanne Farrand) Lucienne Bogaert (die Alte) Originaltitel: Le soleil des voyous Regie: Jean Delannoy Drehbuch: J.M. Flynn, Alphonse Boudard, Jean Delannoy Kamera: Walter Wottitz Musik: Francis Lai Altersempfehlung: ab 16