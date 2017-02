NDR 06:00 bis 06:45 Magazin Nordtour Das norddeutsche Reisemagazin Schöne Landschaft, gute Luft: Klimawanderung auf Usedom / Ausflug mit der MuseumsCard: das Niedersächsische Landesmuseum Hannover / Rund ums Licht: kreativ in den Schweriner Höfen / Mit Eseln unterwegs: geführte Wandertouren durch die Bretziner Heide / "Ich war noch niemals in New York": Musical zurück in Hamburg / Genuss auf altdeutsche Art: Besuch im Museumsrestaurant Kiekeberg / "EisZeiten": Doppelausstellung in Hamburg / Genuss für Leib und Seele: Kiels erster Sternekoch / Gesund, frisch und lecker: mein GenussReich in Leer / Handgefertigte Unikate: Kunsthandwerk aus Nortorf D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Schöne Landschaft, gute Luft: Klimawanderung auf Usedom Mittlerweile ist es erwiesen, dass bestimmte Bedingungen wie salzhaltige Luft zum Beispiel zur Heilung von Atemwegserkrankungen beitragen können. In den Seeheilbädern wie den Kaiserbädern auf Usedom, Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin werden das ganze Jahr über geführte Klimawanderungen angeboten. Die "Nordtour" ist mit dem Klimatherapeuten Mirko Krentz unterwegs im gesundheitsfördernden Brandungsaerosol. Ausflug mit der MuseumsCard: das Niedersächsische Landesmuseum Hannover Das Niedersächsische Landesmuseum in Hannover hat seine Dauerausstellungen neu und modern umgebaut. In den NaturWelten erfährt man per Touchscreen, welches Flossentier hinter der Scheibe schwimmt. In den MenschenWelten darf man rekonstruierte Schädel anfassen und Filme informieren, wie der Mensch so wurde wie er heute ist. In den KunstWelten kann man die Gemäldesammlung betrachten. Mit der neu eingeführten MuseumsCard hat man für 60 Euro ein Jahr lang freien Eintritt in die acht größten Museen und Ausstellungshäuser Hannovers. Rund ums Licht: kreativ in den Schweriner Höfen Gleich drei Geschäfte mit kreativen Angeboten gibt es in einer kleinen Einkaufspassage mitten in Schwerin. In den Schweriner Höfen wird in der grauen Jahreszeit auf Licht gesetzt. So werden beispielsweise Kurse zum Bau von Lampen angeboten. Und auch für Gaumenfreuden ist gesorgt. Mit Eseln unterwegs: geführte Wandertouren durch die Bretziner Heide Dagmar Stahlbock ist mit ihren Gästen auf Eselwandertour durch die Bretziner Heide unterwegs. Es geht durch alte Wälder, vorbei an gewundenen Flussläufen, eine Tour, die zu jeder Jahreszeit schön ist. "Ich war noch niemals in New York": Musical zurück in Hamburg Vor zehn Jahren feierte das Udo-Jürgens-Musical in Hamburg Weltpremiere. Jetzt kommt es für sechs Monate zurück in die Hansestadt. Genuss auf altdeutsche Art: Besuch im Museumsrestaurant Kiekeberg Im Freilichtmuseum am Kiekeberg gibt es im alten Gasthof Stoof Mudders Kroog für die Gäste selbst gemachtes Brot und Kuchen aus der hauseigenen Backstube, hausgeröstete Kaffeesorten und leckere Bratkartoffelgerichte. Außerdem werden kleine Kaffeeseminare angeboten. "EisZeiten": Doppelausstellung in Hamburg Gewaltige Eismassen, Gletscher, klirrende Kälte: Dem Thema "EisZeiten" widmet sich eine Doppelausstellung im Archäologischen Museum Hamburg in Harburg ("Die Kunst der Mammutjäger") und im Museum für Völkerkunde in Hamburg ("Die Menschen des Nordlichts"). Genuss für Leib und Seele: Kiels erster Sternekoch Der Chef de Cuisine vom Restaurant Ahlmanns im Kieler Kaufmann Mathias Apelt hat sich den ersten Stern erkocht, und zwar mit Gemüse, Fleisch und Fisch aus der Region, Schleswig-Holstein. Der Dorsch wird direkt in der Ostsee gefangen. Ein Hobby des Sternekochs ist das Tauchen, am liebsten im Winter in der Ostsee. Gesund, frisch und lecker: mein GenussReich in Leer Doris Santjer und Susanne Abou-Kassem mussten sich mit über 50 Jahren noch einmal beruflich neu orientieren. Sie eröffneten in Leer kurzerhand einen "Mittagstisch" mit dem vielversprechenden Namen mein GenussReich. Gekocht wird nach Rezepten von ostfriesisch bis international mit frischen Waren. Bei der Personalwahl wird darauf geachtet, dass ältere benachteiligte Frauen eingestellt werden. Für dieses Geschäftskonzept bekam mein GenussReich im Jahr 2014 den Gründerpreis Nordwest. Handgefertigte Unikate: Kunsthandwerk aus Nortorf Die Inselgruppe Natuna in Indonesien war Namensgeber für das Kunsthandnetzwerk in Nortorf (Schleswig-Holstein). Im Laden von Claudia Schulze sind handgefertigte Unikate aus Holz, Stoff, Schokolade, Wolle, Seife oder Glas zu finden. Es werden auch Workshops angeboten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bärbel Fening Originaltitel: Nordtour