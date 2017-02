13th Street 22:40 bis 23:30 Krimiserie Law & Order Tödlicher Ehrgeiz USA 1999 Stereo 16:9 Merken Der Mord an einem Anwalt beschäftigt Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin). Dabei finden die beiden heraus, dass der Ermordete sich kurz vor seinem Tod mit einem länger zurückliegenden Tötungsdelikt beschäftigt hat. Damals wurde Steve Dupree (Tim Williams) als Mörder einer jungen Frau verurteilt und sitzt seitdem in der Todeszelle. Doch Dupree ist offensichtlich unschuldig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Angie Harmon (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Abbie Carmichael) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Steven Hill (Bezirksstaatsanwalt Adam Schiff) Tim Williams (Steve Dupree) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Matthew Penn Drehbuch: Gerry Conway Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post