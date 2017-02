13th Street 14:40 bis 15:25 Krimiserie Criminal Minds Das Spiel der Königin (1) USA 2012 Stereo 16:9 Merken Eine Frau und zwei Männer rauben in Washington D.C. eine Bank aus und verschanzen sich anschließend mit Geiseln im Gebäude. Einer der Polizisten vor Ort ist Will, JJs Freund - und der soll den Bankräuber ausgeliefert werden, andernfalls erschießen sie jede Minute eine der Geiseln. Da die Täter als sadistisch gelten, wird die BAU hinzugerufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Michael Lange Drehbuch: Rick Dunkle, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16